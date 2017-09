Литовские пограничники задержали 21-летнего гражданина России Руслана Перегуда, когда он переплывал реку Шяшупе, по середине которой проходит государственная граница Литвы с Калининградской областью. Это произошло 9 сентября. Дело Перегуда во вторник рассмотрел суд Шакяйского района. Документы свидетельствуют о том, что в день задержания пограничный уполномоченный на литовско-российской границе, генерал-майор Н.Е.Панченко направил литовской стороне несколько разных просьб об освобождении молодого человека. В первом письме российский генерал охарактеризовал молодого человека как просто гражданина РФ и убеждал, что у него самого и его матери имеются серьезные проблемы со здоровьем. К письму прилагалась медицинская справка, в которой Перегуд назывался безработным инвалидом второй группы, описывалось его лечение в отделении нейрохирургии, которое он проходил в августе. Российский генерал в письме отметил, что надеется на "проявление доброй воли от литовской стороны" и на "благоприятное решение по возврату гражданина Перегуда в РФ". В письме отмечалось, что нарушение пограничного режима произошло совершенно случайно. Это письмо не убедило литовскую сторону передать россиянина на родину, через несколько часов должностные лица получили еще одно письмо генерала Н.Е.Панченко. В нем признавалось, что приплывший молодой человек является "сотрудником Пограничного управления Службы федеральной безопасности РФ в Калининградской области". "Просим рассмотреть вопрос о его возвращении на территорию Российской Федерации в установленном порядке. Подтверждаем готовность к дальнейшему сотрудничеству в вопросах контроля соблюдения режима государственной границы", - говорится в письме. После задержания подозреваемого литовские правоохранительные органы начали расследование. Россиянин до сих пор находится под арестом. Во вторник на суде прокурор попросил наказать его 60 сутками ареста. Приговор суда будет объявлен 9 октября. По данным расследования, обвиняемый 9 сентября на охраняемом участке границы, предумышленно переплыл реку, по которой проходит государственная граница Литвы и Калининградской области. Расследование было проведено за 12 дней. Инцидент произошел перед началом российско-белорусских военных учений "Запад", однако должностные лица публично не связывают эти события. Перегуд считается задержанным, если его признают виновным, то проведенное в СИЗО время будет засчитано в срок отбывания наказания.











