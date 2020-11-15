В течение пяти лет Литва заплатит правительству США 181 млн евро (213 млн долларов). Американское правительство также выделило финансовую помощь под проект в размере 30 млн долларов США (около 26 млн евро). Первые вертолеты поступят в Литву в конце 2024 года.

Договор подписал находящийся в Вашингтоне министр обороны Литвы Раймундас Кароблис и временный секретарь США по обороне Кристофер Миллер, сообщила BNS представитель министра по связям с общественностью Вида Раманаускайте.

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О планах приобретения вертолетов Black Hawk Литва сообщила год назад. Сначала планировалось приобрести шесть вертолетов, но в ходе переговоров остановились на четырех. Еще два вертолета Литва сможет приобрести в будущем.

Согласно этому договору, литовская армия приобретет 4 вертолета UH-60M Black Hawk с дополнительным оборудование, запасными деталями, обучением персонала, ремонтом и логистическим пакетом.

Новые вертолеты сменят используемые до сих пор советские вертолеты "Ми-8T", летный ресурс которых вскоре закончится, а эксплуатация сложна по причине дорогого содержания, частых поломок, рискованных поставок запасных частей из России, сообщило Министерство обороны.

По сообщению армии, новые вертолеты создадут для литовской армии условия более эффективного проведения военной подготовки, использования их для поддержки пехотинцев с воздуха, для быстрой переброски небольших военных единиц, медицинской эвакуации и прочих задач.

Они также позволят более эффективно выполнять задачи мирного времени, такие, как поиск и спасение людей, срочная доставка органов для трансплантации, тушение пожаров.

Новые вертолеты также повысят уровень взаимодействия со стратегическими и региональными партнерами, поскольку вертолеты этого производителя используют соседние страны НАТО.

"Быстрые, маневренные и экономичные вертолеты Black Hawk UH-60M также помогут литовской армии быстрее реагировать на просьбы о помощи при выполнении поисково-спасательных операций. Вертолеты ВВС, дежурящие в режиме 24/7, привлекаются для спасения жизней людей, попавших в беду в море, при поиске потерявшихся или пропавших людей, при доставке донорских органов для трансплантации или при тушении пожаров", – говорится в сообщении министерства обороны.