Сотрудники литовского сельскохозяйственного Университета имени Александраса Стульгинскиса по случаю празднования столетия восстановления Литовского государства решили подарить папе Франциску три дуба и традиционную для литовского народного творчества скульптуру сидящего задумчивого Христа.
Подарок уже в пути в Ватикан, сообщила в воскресенье радиостанция ЛРТ.
Деревья планируется посадить в Ватиканских садах, основанных в XIII веке, где растут тысячи растений со всего мира.
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