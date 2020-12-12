Литва по уровню заболеваемости коронавирусом может выйти на первое место в Европе

Лидирует сейчас Хорватия - показатель заболеваемости составляет 1194,3 случая на 100 000 жителей.

По данным центра, 12 декабря уровень заболеваемости в Литве за последние 14 дней составил 1146,7 случаев на 100 000 жителей, по этому показателю обошла лидировавший до этого Люксембург.

По уровню смертности от коронавируса, Литва занимает 13-е место в Европе (11,1 на 100 000 жителей). Самый худший показатель зафиксирован в Болгарии и Словении – соответственно 26,9 и 26,1.

Самое хорошее положение наблюдается в Исландии – количество заболевших составляет 54,1 на 100 000 жителей (а смерти 0,6) и в Ирландии - соответственно 77,6 и 1,6.

С начала пандемии в Литве коронавирусом заболели 90 252 человека.