Литва, согласно исчисляемому Организацией Объединённых Наций Индексу развития электронной власти (англ. Electronic Government Development Index, EGDI) в этом году занимает 40-е место среди 193 стран. По сравнению с 2016 годом Литва в мировом рейтинге опустилась на 17 позиций.
E. paslaugos
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Значение индекса EGDI Литвы в этом году составляет 0,7534 балла (в 2016 году - 0,7747 балла) страна относится к группе государств с очень высоким уровнем развития e-власти - значение их индекса выше 0,75 балла, сообщает Комитет развития информационного общества.

Согласно индексу, лучше всего e-власть развита в Дании (значение индекса составляет 0,915 балла), затем следуют Австралия (0,9053 балла), Южная Корея (0,901 балла), Соединённое Королевство (0,8999 балла) и Швеция (0,8882 балла). Эстония занимает 16-е место среди стран Балтии (0,8486 балла), Латвия занимает 57-е место (0,6996 балла).

Исследование уровня развития e-власти ООН проводит с 2003 года, осуществляя комплексную оценку развития стран по доступности e-услуг в области инфраструктуры электронной связи и человеческого капитала.

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