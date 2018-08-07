Значение индекса EGDI Литвы в этом году составляет 0,7534 балла (в 2016 году - 0,7747 балла) страна относится к группе государств с очень высоким уровнем развития e-власти - значение их индекса выше 0,75 балла, сообщает Комитет развития информационного общества.

Согласно индексу, лучше всего e-власть развита в Дании (значение индекса составляет 0,915 балла), затем следуют Австралия (0,9053 балла), Южная Корея (0,901 балла), Соединённое Королевство (0,8999 балла) и Швеция (0,8882 балла). Эстония занимает 16-е место среди стран Балтии (0,8486 балла), Латвия занимает 57-е место (0,6996 балла).

Исследование уровня развития e-власти ООН проводит с 2003 года, осуществляя комплексную оценку развития стран по доступности e-услуг в области инфраструктуры электронной связи и человеческого капитала.