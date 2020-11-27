Портал ourworldindata.org собирает информацию о пандемии и сравнивает показатели в разных странах. На данный момент в Литве количество новых случаев коронавируса на 1 млн. жителей в Литве выше, чем в США, Великобритании, Испании, Италии и Чехии. В США зафиксировано 13 млн. больных, в Великобритании 1,57 млн., а в Италии 1,51 млн.
В Литве уровень заболеваемости сейчас один из самых высоких в мире, а больше всего больных на 1 млн. жителей сейчас фиксируют в Сербии, Словении и Черногории. За год во всем мире зафиксировано 60 млн. больных COVID-19 и 1,4 млн. случаев смерти, сообщает агентство AFP.
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