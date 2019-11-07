В ближайшие пять лет Литва планирует увеличить количество военнослужащих и создать новый батальон логистики на западе страны.
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Это предусмотрено в утвержденном в среду правительством проекта закона, в котором предусматривается принципиальная структура армии к 2024 году. Далее этот законопроект рассмотрит Cейм.

В документе говорится, что общее предельное количество военных в литовской армии в 2024 году должно составлять от 21 тыс. 290 до 26 тыс. 850 человек.

Количество профессиональных военных составит от 11 тыс. 400 до 15 тыс. 600. В данный момент в литовской армии служат 10 тыс. 618 военных, свидетельствуют последние данные Министерства обороны.

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Одновременно предлагается увеличить количество генералов и старших офицеров, предельное количество военных резерва, призываемых ежегодно на учения.

В законе предлагается не менять количество военных-добровольцев и военных активного резерва, призывников и кадетов.

Такие показатели предлагаются, чтобы добиться заполнения военных единиц профессионалами в мирное время было не менее 70%.

В правовом акте также предусмотрено, что в 2024 году будет учрежден батальон логистики, который будет причислен к бригаде Zemaitija.

В данный момент в учрежденную в 2016 году бригаду Zemaitija входят четыре батальона – три батальона пехотинцев и один артиллерийский.

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