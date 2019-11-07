Это предусмотрено в утвержденном в среду правительством проекта закона, в котором предусматривается принципиальная структура армии к 2024 году. Далее этот законопроект рассмотрит Cейм.
В документе говорится, что общее предельное количество военных в литовской армии в 2024 году должно составлять от 21 тыс. 290 до 26 тыс. 850 человек.
Количество профессиональных военных составит от 11 тыс. 400 до 15 тыс. 600. В данный момент в литовской армии служат 10 тыс. 618 военных, свидетельствуют последние данные Министерства обороны.
Одновременно предлагается увеличить количество генералов и старших офицеров, предельное количество военных резерва, призываемых ежегодно на учения.
В законе предлагается не менять количество военных-добровольцев и военных активного резерва, призывников и кадетов.
Такие показатели предлагаются, чтобы добиться заполнения военных единиц профессионалами в мирное время было не менее 70%.
В правовом акте также предусмотрено, что в 2024 году будет учрежден батальон логистики, который будет причислен к бригаде Zemaitija.
В данный момент в учрежденную в 2016 году бригаду Zemaitija входят четыре батальона – три батальона пехотинцев и один артиллерийский.
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