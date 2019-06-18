Литва планирует построить образовательно-культурный центр в польских Сувалках

Правительство Литвы предполагает, что для образовательно-культурного центра в польских Сувалках потребуется строить новые помещения, поскольку объекты, предложенные Польшей, не подошли для этого проекта.
Suvalkai
© DELFI / Karolina Pansevič

"После осмотра всех зданий стало очевидно, что было бы логично руководствоваться случаем с литовской гимназией в Сейнах, когда был приобретен участок и построена школа", – сказал во вторник BNS вице-канцлер правительства Литвы Дейвидас Матулёнис.

"Ни частный сектор, ни местные власти не предложили подходящих помещений", – добавил он.

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Вопрос строительства такого центра в Сувалках литовский Кабмин обсудит на совещании в среду, будут обсуждаться и прочие меры поддержки литовской общины в соседней стране.

В правительственной справке отмечается, что участок или помещения для центра по предварительной оценке обойдутся приблизительно в 360 тыс. евро, сумма будет распределена на 2020 и 2021 годы.

В этом центре планируется учредить литовский детский сад, и, если соберется достаточно учеников, начальную школу.

До того времени, пока будет построен центр, садик планируется учредить во временно арендуемых помещениях с сентября этого года, сказал Д. Матулёнис.

В справке, которая будет представлена на совещании правительства, говорится, что Литва планирует увеличить зарплаты педагогам школах в Польше, в Калининградской области и Белоруссии, где ведется обучение на литовском языке.

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