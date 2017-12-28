Как BNS сообщили в Министерстве обороны Литвы, новый пропеллер обойдётся почти в 544 000 евро (без НДС), остальные ремонтные работы - ещё в 140 000 евро.

"Поскольку пропеллер был повреждён и ремонтировать его нецелесообразно, было решено установить новый", - говорится в сообщении минобороны.

В марте самолёт, стоявший на авиабазе в Шяуляй, под сильным напором ветра накренился и ударился на взлётно-посадочной полосе о землю.

Как сообщал LNK, в результате удара были повреждены пропеллер самолёта, часть крыла и корпус. Выполнять полеты после аварии пилоты на этом самолете не могли.

Как утверждает министерство, ремонт Spartan произведёт изготовитель - итальянская инженерная компания Leonardo S.p.A.