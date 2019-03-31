Летнее время будет действовать на протяжении семи месяцев - до конца октября.
Власти Литвы надеются, что это будет один из последних раз, когда возникает необходимость перевести стрелки часов.
На этой неделе Европарламент поддержал предложение, чтобы в странах Евросоюза стрелки часов не переводили с 2021 г. Страны ЕС, которые заходят оставить летнее время, в последний раз переведут часы в последнее воскресенье марта 2021 года, а те, что захотят оставить зимнее - в октябре 2021 года.
Во время действия летнего времени светлое время суток начинается позже и вечером длится дольше, по сравнению с зимним временем. В период действия зимнего времени светлое время суток начинается раньше, однако раньше и темнеет.
Зимнее и летнее время было решено ввести, чтобы лучше использовать светлое время суток. Однако критики заявляют, что смена зимнего и летнего времени может причинить вред здоровью.
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