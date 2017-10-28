Это значит, что в воскресенье будем спать на час дольше, по утрам будет светлее, а вот темнеть будет раньше.
Зимнее время будет действовать до последнего воскресенья марта, когда Литва снова перейдет на летнее время, переведя стрелки на час вперед.
Летнее время в этом году официально отменяют 29 октября, в 4 ч. утра.
Основной мотив перехода на зимнее время – экономия дневного света. Однако специалисты до сих пор не могут выяснить, что важнее, польза от экономии электроэнергии или вред, наносимый здоровью людей.
В Литве постановлением правительства летнее время ежегодно вводят с 2003 года.
Погода: неприятности только начинаются (1)
В эти выходные погода в жителей литвы радовать не будет:...
Боровшийся с Раманаускасом-Ванагасом партизан: это клевета
Известный охотник за нацистами и возлюбленный Руты...
В Шилале будет создан батальон литовской армии (50)
Представители командования Вооруженных сил (ВС) Литвы ,...
TOP новостей
Боровшийся с Раманаускасом-Ванагасом партизан: это клевета
Известный охотник за нацистами и возлюбленный Руты...
Погода: неприятности только начинаются (1)
В эти выходные погода в жителей литвы радовать не будет:...
В Шилале будет создан батальон литовской армии (50)
Представители командования Вооруженных сил (ВС) Литвы ,...