Это значит, что в воскресенье будем спать на час дольше, по утрам будет светлее, а вот темнеть будет раньше.

Зимнее время будет действовать до последнего воскресенья марта, когда Литва снова перейдет на летнее время, переведя стрелки на час вперед.

Летнее время в этом году официально отменяют 29 октября, в 4 ч. утра.

Основной мотив перехода на зимнее время – экономия дневного света. Однако специалисты до сих пор не могут выяснить, что важнее, польза от экономии электроэнергии или вред, наносимый здоровью людей.

В Литве постановлением правительства летнее время ежегодно вводят с 2003 года.