Литва переходит на новый этап: каждый человек -...

"В соответствии с международными рекомендациями системе советуют расценивать каждого, как зараженного – и не важно, о ком идет речь - о пациентах или о членах общества. Поэтому и введены такие рекомендации, например, носить маски, ведь мы не знаем, есть ли у нас симптомы. В принципе действует мышление, что каждый - потенциальный источник заражения", - сказал Верига.

Министр не видит смысла массово тестировать всех, кто находится в условиях карантина. Delfi напоминает, что в обязательном порядке в помещениях муниципалитета размещают всех вернувшихся в Литву соотечественников.

"Надо понимать, что даже если массово будем проверять таких людей, у большинства тесты будут отрицательными. Иногда не потому, что человек не болен, а потому, что анализ сделан преждевременно, и тест еще не показывает болезнь", - сказал Верига.

Глава Минздрава сказал, что пока не доставили 300 000 реагентов, нет такого количества оборудования и тестов для массовой проверки людей. Но в любом случае, по мнению Вериги, массовое тестирование не может заметить изоляцию.

"Литва купила быстрые тесты. Но они по сути показывают, если человек переболел болезнью. Они показывают другие данные. Массовое тестирование не поможет, людей надо помещать в карантин, иначе можно получить неверный ответ теста", - сказал Верига.

Глава МВД Рита Тамашюнене на заседании сказала, что предложит правительству решать вопрос дополнительных ограничений.

"Мы предлагаем следующее, и завтра правительство примет окончательное решение – чтобы на улице, в публичных местах (могли) ходить только по два человека, чтобы люди не собирались группами", – сказала Тамашюнене.

До сих пор разрешалось в общественных местах ходить не больше чем по два человека.