На средства, выделенные правительством Литвы, куплено 11,4 тыс. щитков для лица, которые изготовала компания Medienos era, более 10,7 тыс. защитных одноразовых халатов, выпущенных предприятием Interscalit, и более 19,6 тыс. различного медоборудования для легких производства Intersurgical.

На гуманитарную помощь США правительство Литвы выделило из своего резерва 100 тыс. евро.

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Как сообщает МИД, эти средства защиты предназначены для медиков и работников других служб штата Пенсильвания.

В связи с отправкой гумпомощи во вторник состоится мероприятие с участием вице-министра иностранных дел Далюса Чекуолиса, посла США в Литве Роберта Гилкриста и др.