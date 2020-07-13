На средства, выделенные правительством Литвы, куплено 11,4 тыс. щитков для лица, которые изготовала компания Medienos era, более 10,7 тыс. защитных одноразовых халатов, выпущенных предприятием Interscalit, и более 19,6 тыс. различного медоборудования для легких производства Intersurgical.
На гуманитарную помощь США правительство Литвы выделило из своего резерва 100 тыс. евро.
Как сообщает МИД, эти средства защиты предназначены для медиков и работников других служб штата Пенсильвания.
В связи с отправкой гумпомощи во вторник состоится мероприятие с участием вице-министра иностранных дел Далюса Чекуолиса, посла США в Литве Роберта Гилкриста и др.
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