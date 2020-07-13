aA
В среду из Литвы в США отправится партия средств защиты для борьбы с COVID-19, сообщил в понедельник МИД.
Koronavirusas JAV, Kalifornijos ligoinė
Koronavirusas JAV, Kalifornijos ligoinė
© Reuters / Scanpix

На средства, выделенные правительством Литвы, куплено 11,4 тыс. щитков для лица, которые изготовала компания Medienos era, более 10,7 тыс. защитных одноразовых халатов, выпущенных предприятием Interscalit, и более 19,6 тыс. различного медоборудования для легких производства Intersurgical.

На гуманитарную помощь США правительство Литвы выделило из своего резерва 100 тыс. евро.

Статьи по теме:
Правительство Литвы выделило 100 тысяч евро борющимся с коронавирусом медикам США  (28)

Как сообщает МИД, эти средства защиты предназначены для медиков и работников других служб штата Пенсильвания.

В связи с отправкой гумпомощи во вторник состоится мероприятие с участием вице-министра иностранных дел Далюса Чекуолиса, посла США в Литве Роберта Гилкриста и др.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Премьер-министр Литвы о возможной второй волне: планируются изменения в школах и новые правила поведения (2)

Ведется подготовка к контролю ситуации, связанной с...

Прогноз главы Минзрава Литвы: немного надо для того, чтобы вторая волна началась в августе (46)

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига в...

Обновлен список стран, приезжим из которых в Литве придется провести 14 дней в изоляции (37)

Гана пополнила список стран, приезжим из которых...

В Литве установили 5 новых случаев коронавируса (1)

В Литве за последние сутки коронавирус установили у 5...

Перемены в Старом городе Вильнюса: за услуги такси придется платить дороже (1)

После того как в Старом городе столицы стал...

|Maža didelių žinių kaina