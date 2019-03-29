Литва отмечает 15-ю годовщину членства в НАТО. По этому случаю в Вильнюсе пройдут различные мероприятия, к участию в которых приглашаются жители и гости столицы.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

В субботу, 30 марта, в 12:00 на площади Симоно Дауканто у Президентского дворца состоится праздничное мероприятие, посвященное 15-й годовщине членства Литвы в НАТО и 70-й годовщине основания Организации Североатлантического договора, сообщает пресс-служба президента Литвы.

В мероприятии "15 лет с НАТО мы в безопасности!" примут участие президент Литву Даля Грибаускайте, члены правительства и Сейма, послы иностранных государств и военные атташе, добровольцы – создатели Литовской армии, представители Союза стрелков Литвы, организаций молодежи и учащихся, жители и гости города.

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По утверждению президента, Литва никогда не была столь защищенной. Наше государство, которое 15 лет назад вступило в Организацию Североатлантического договора, стало частью самого мощного в мире оборонного Альянса и обеспечило для себя твердые гарантии коллективной безопасности. Сегодня Литва не только чувствует большую поддержку и солидарность союзников, но и сама активно вносит вклад в международные усилия по укреплению глобального мира и безопасности.

Праздничное мероприятие начнется с торжественной церемонии поднятия флагов Литвы и НАТО и построения роты почетного караула Литовской армии.

В церемонии примут участие оркестр Литовской армии, Государственный оркестр духовых инструментов "Тримитас" и духовой оркестр Министерства внутренних дел. По случаю 15-й годовщины членства Литвы в НАТО служащие роты почетного караула дадут праздничные залпы.

Молодежь проведет игровую программу "15 лет с НАТО мы в безопасности!". Над площадью пролетят истребители ВВС Польши, осуществляющие миссию НАТО по охране воздушного пространства Балтийских стран.

Литовское национальное телевидение будет вести прямую трансляцию церемонии.

Рядом с Президентским дворцом, на улице Университето и на площади у Министерства обороны, будет организована экспозиция военной техники и вооружения боевой группы усиленного передового присутствия НАТО. Состоится концерт биг-бенда Добровольческих сил обороны, солист Юргис Брузга. Участников праздника будут угощать солдатским чаем.

В этом году НАТО отмечает 70-летний юбилей. Литва стала членом НАТО 29 марта 2004 года, когда в Вашингтоне были депонированы документы о ратификации Североатлантического договора.

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