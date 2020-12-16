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С 16 декабря в Литве вступил в силу новый порядок перемещения между разными муниципалитетами. Это решение коснется также пассажиров междугородних автобусов и поездов. Одни перевозчики уже сократили количество рейсов, другие не планируют изменений. Много вопросов вызывает проверка пассажиров этих транспортных средств, ведь перевозчики не могут проверять документы у пассажиров. Полиция обещает проверки на вокзалах или в пути.
Литва: ограничения коснутся также пассажиров поездов и автобусов
© DELFI / Andrius Ufartas

По действующим в Литве правилам, ехать на территорию другого муниципалитета можно только в случае крайней необходимости - на работу, на похороны, к врачу или в аэропорт. Могут по месту жительства в другой муниципалитет ехать и люди, у которых там ест недвижимость. Люди должны возить с собой документы или их фотографии в телефоне.

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Глава Ассоциации перевозчиков пассажиров Гинтарас Накутис сказал Delfi, что изменения в расписании обусловлены количеством пассажиров. По его словам, перевозчики сократили количество рейсов в ноябре, когда был объявлен карантин. Сейчас в расписаниях делают небольшие коррекции.

"Сейчас осталась половина рейсов, которые были до пандемии. Сейчас их количество может сократится еще на 5%. Эти перемены останутся до праздников, а там посмотрим", – заметил он, сказа, что перевозчики стараются сохранить минимум рейсов, ведь людям надо ездить.

По словам Накутиса, автобусы сейчас ездят полупустые.

Компания Kautra в среду сообщила, что не будет сокращать количество рейсов и пересмотрит их количество после праздников.

Глава компании Toks Арунас Индрашюс сказал Delfi, что с субботы снимут 4 рейса, в их числе утренний из Вильнюса в Клайпеду.

Он сказал, что поток пассажиров сократился на 60-70%, по сравнению с прошлым годом.

Представитель "Литовской железной дороги" Рута Атрошкайте сказала Delfi, что о переменах в расписании поездов жителям сообщат до пятницы. По ее слова, маршруты останутся, только будет меньше рейсов.

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал, что полиция может проверять пассажиров автобусов и поездов. Пассажиров без документов могут высадить из транспортного средства.

"Проверки будут повсюду: на вокзалах, у постов. На постах будут проверять всех проезжающих. Могут и просто на дороге остановить. С поездами сложнее, но тоже есть варианты. Полиция может проверять прибывающих на вокзал. Может проверять на промежуточных станциях", – заметил Матонис.

"Просим жителей подумать, точно ли у них есть необходимые документы. Если человек пожилой, никто его в полях не оставит. Если будет возможность, сами полицейские довезут до ближайшей остановки, чтобы пассажир мог вернуться назад", – продолжил он.

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