Литва одобрила приобретение вакцины у компании CureVac

"Мы получили еще одно предложение от Еврокомиссии с просьбой выразить свое мнение по приобретению вакцины CureVac. Литва могла бы приобрести 1,4 млн доз и с учетом ранее принятых решений диверсифицировать приобретение вакцин, мы предложили одобрить и приобрести", – сказал временный министр здравоохранения Аурелиюс Верига, представивший вопрос на совещании правительства.
На минувшей неделе Еврокомиссия подписала договор с германской фармацевтической компанией CureVac о поставке 225 млн доз создаваемой ею вакцины от COVID-19 и резервации еще 180 млн доз от имени членов ЕС.
Литва должна информировать ЕК до вторника о намерении участвовать в этом соглашении.
Это уже пятая вакцина, которую Литва приобретет с другими странами.
Ранее Литва уже приняла решение приобрести у компании AstraZeneca 1,86 млн доз вакцины от коронавируса, у Janssen Pharmaceutica NV – 1,24 млн доз, однако это количество хотят снизить до 700 тыс., а у Sanofi и GSK – приобрести 1,5 млн доз вакцины, у BioNTech и Pfizer – 1,24 млн доз.
Кроме того, правительство также решило, что Литва вместе с другими государствами примет участие в закупке всех вакцин, создаваемых от COVID-19, о которых вела переговоры ЕК.
Правительство приняло решение о приобретении такого количества доз вакцины, чтобы можно было вакцинировать 70% населения.
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