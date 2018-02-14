"Литва - безопасная для туристов страна", таковы результаты исследования Всемирного экономического форума и Института экономики и мира. Актуальность такого результата растет, поскольку, по данным международных туристических организаций, безопасность стран в 2018 г. останется основным фактором при выборе маршрута путешествия и будет важнее чем цена.
© DELFI / Domantas Pipas

"Безопасная страна для местных и зарубежных туристов. Это очень значимый показатель для Литвы, мы можем заслуженно гордиться (...) безопасной и надежной страной. Всемирный экономический форум объявил индексы конкурентоспособности стран, Литва получила самую высокую оценку – первое место по отсутствию угрозы терроризма в стране. Эту сильную сторону нашей страны мы будем акцентировать и в сфере туризма, поскольку туристы часто спрашивают, безопасна ли страна", - сказала глава Департамента по туризму Индре Тракимайте-Шешкувене.

Институт экономики и мира (Institute for Economics and Peace) объявил, что Литва входит в число стран мира, в которых уровень угрозы терроризма равен 0. Вместе с Литвой в этом списке оказались Латвия, Норвегия, Португалия, Румыния, Сингапур, Словения и др. страны.

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