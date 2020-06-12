Об этом премьер сообщил в пятницу после встречи с главой польского правительства Матеушем Моравецким и в связи с приближением судьбоносного голосования в Европарламенте по инициативе, обязывающей перевозчиков возвращать грузовики в страну регистрации каждые восемь недель.

"Да", – ответил С. Сквернялис на вопрос BNS о том, решилось ли литовское правительство обратиться в суд ЕС.

"Предложением полякам есть, надеюсь, что Польша присоединится", – добавил он.

Большинство государств ЕС уже одобрило Пакет мобильности, ужесточающий правила. В июле по этому вопросу состоится голосование в Европарламенте.

По утверждению источников BNS, кроме Литвы, новыми правилами недовольны еще восемь стран – Болгария, Венгрия, Кипр, Латвия, Мальта, Польша, Румыния и Эстония. Этого числа возражающих недостаточно, чтобы блокировать решение.

Восточные европейцы утверждают, что новый порядок вытеснит транспортные компании стран, находящихся на периферии ЕС, и повысит уровень загрязнений на дорогах.

"Я считаю, что это, все же, не совсем честно, особенно в перспективе COVID-19. Мы говорим о том, что экономика должна трансформироваться в более здоровую, зеленую, эффективную, и этот возврат грузовиков, их поездки по всей Европе каждые восемь недель – где здесь экология, логика, смысл?", – сказал С. Сквернялис.

Западные европейцы же утверждают, что ужесточение правил предотвратит путь нечестной конкуренции с дешевой рабочей силой стран Восточной Европы и более низкими налогами, а также улучшит положение работников.

Большинство правил пакета, за исключением правила о длительности вождения, могут начать применять самое ранее спустя 18 месяцев после вступления в силу правовых актов, если Европарламент не решит иначе.

Литовская национальная ассоциация автоперевозчиков Linava утверждает, что с введением правил Пакета мобильности понесет большие потери, которые в основном будут действовать на мелкие компании, без работы останутся почти 35 тыс. работников, задействованных в секторе.