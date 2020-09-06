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Минздрав Литвы обновил список пораженных коронавирусом стран. С понедельника обязательно нужно будет самоизолироваться приезжающим из Норвегии, Венгрии и Канады.
Литва обновила список: с понедельника обязательна изоляция для возвращающихся еще из 3 стран
© DELFI / Karolina Pansevič

В этих странах заболеваемость коронавирусом в течение двух последних недель была выше 16 случаев на 100 тысяч жителей, но не превышала 25 случаев на 100 тысяч жителей, поэтому приезжающим из этих стран или следовавшим через транзитом них нужно будет изолироваться на две недели.

Сейчас в странах Европейского экономического пространства показатель заболеваемости ниже 16 случаев на 100 тысяч жителей только в трех странах: Латвии, Финляндии и на Кипре. Этот показатель в Литве также превышен и сейчас составляет 16,1 случаев на 100 тысяч жителей.

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