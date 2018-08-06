Психологи, со своей стороны, считают, что необходимо обсудить более строгие меры ограничения пользования смартфонами.
В последнее время использование мобильных устройств в школах ужесточила Франция, законом предусмотрев, что новые ограничения на использование в школах смартфонов, планшетов и других мобильных устройств касается учеников до 14-15 лет.
"Мы в ближайшем будущем такие планы по запрету использования мобильных телефонов в школах не рассматриваем", - ответили BNS в Министерстве образования и науки.
В комментарии ведомства отмечается, что уже теперь вопросы ограничения использования телефонов в Литве могут решать сами школы. Некоторые из них даже сейчас запретили пользоваться ими на уроках.
Министр образования и науки Юргита Пятраускене на этой неделе BNS заявила, что смартфоны на уроках следует использовать только для обучения.
"Если они пользуются ими на уроках, но не для обучения или не в учебных целях, то это действительно инструмент отвлечения внимания, который точно не помогает сосредоточиться, и в таком случае у учителей действительно, как мы слышим, возникают проблемы в обеспечении качества преподавания", - указала министр.
По её словам, использование мобильных телефонов в школах ограничено не только во Франции, но и во многих странах Европейского союза. В одних это регулируется законами, в других договорились на уровне школы.
"Эта дискуссия действительно существует в Литве, я думаю, что мы должны посоветоваться со всем сообществом, здесь важно мнение не только учителей, учеников, но и родителей. Мы должны консультироваться, обсуждать и видеть, созрели ли мы для такого решения", - сказала Ю.Пятраускене.
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