Литва не будет замедлять темпы по принятию беженцев после завершения двухлетней программы Еврозоюза, сказал министр внутренних дел Эймутис Мисюнас.
Sirijos sukilėlis ir nuo Islamo valstybės pabėgę žmonės
© Reuters/Scanpix

По его словам, в последние два месяца темпы замедлились, поскольку Италия и Греция из-за наплыва беженцев не успевают готовить документы.

"Литва готова и делает все, что бы можно было обеспечить переезд. Но как греки, так и итальянцы не успевают подготовить необходимые документы (...), не собирают необходимую информацию так быстро: имя, фамилия, откуда приехал, также беженцы должны пройти первичный медицинский осмотр", - сказал BNS Мисюнас.

Он сказал, что услышал заверения коллег о том, что проблемы вскоре будут решены, поэтому снова приедут люди.

В сентябре Еврокомиссия представила рекомендации по переселению беженцев по квотам 2015 года. До конца сентября из Греции и Италии должны были распределить 160 000 беженцев из Сирии, Италии и Эритреи.

По данным ЕК до сентября распределили лишь около 29 000 человек.

По словам Мисюнаса, Литва в общеевропейском контексте смотрится неплохо - она приняла 414 из 1105 человек. В основном это сирийцы из Греции.

Однако наблюдатели сомневаются в эффективности программы, поскольку больше 300 беженцев уехали из Литвы.

Правительство Литвы в октябре 2017 года утвердило дополнительные финансовые средства для облегчения адаптации беженцев в Литве – было решено отдельно платить беженцам деньги на аренду жилья. Размер компенсации будет зависеть от того, в каком городе поселятся беженцы. Сейчас помимо однократных выплат беженцам, поселившимся в городах, платят в первые полгода 204 евро на человека, а в последующие полгода - половину этой суммы.

Соцмин согласен с критикой неправительственных организаций, которые утверждают, что на такие выплаты невозможно арендовать жилье, пока не найдешь стабильную работу.

BNS
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