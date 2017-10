"Банк СМП", как и сами российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги, находится в списке санкций Евросоюза. Компания Ротенбергов строит мост в оккупированный Крым. "Нет, сегодня у него нет разрешения на проживание в Литве", - сказала глава департамента Эвелина Гудзинскайте в интервью, данном в пятницу Laisves TV. Она сказала, что решение по поводу советника банка Аркадия и Бориса Ротенберга А. Траушникова было принято в пятницу. Статьи по теме: Глава департамента, передавшего информацию России: согласна, это неприятно Предлагают парламентское расследование: литовские чиновники раскрыли Кремлю секретную информацию По данным Laives TV, у А. Треушникова был вид на жительство в Литве, который действовал 11 лет. Э. Гудзинскайте сообщила, что при предоставлении этому лицу вида на жительство в первый раз информация была собрана согласно установленным законом процедурам. "С юридической точки зрения, один лишь факт того, что он кого-то знает, или является представителем кого-то еще не является достаточным основанием утверждать, что это плохо. Не достаточно только связей, нужно смотреть, а чем же именно это плохо", - защищала Э. Гудзинскайте прежнее решение департамента о выдаче вида на жительство банковскому советнику. Она отметила, что ей доводилось слышать, что в отношении упомянутого банка ЕС применяет санкции, однако "одно дело банк, другое дело частное лицо". Литовский департамент отказывается указывать, на каком основании был предоставлен вид на жительство, и на каком основании он продлевался, поскольку предоставив эту информацию, якобы будут разглашены личные данные. В конце сентября министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас поручил отделу по предупреждению коррупции и внутренним расследованиям Министерства внутренних дел выяснить обстоятельства вероятной "утечки" информации из Департамента миграции (ДМ) третьим странам. Об этом МВД сообщило спустя день после того, как новостной портал DELFI написал о том, что судьям Конституционного суда (КС) России была отправлена информация ограниченного пользования о том, почему им запрещен въезд в Литву для участия в международном конгрессе. Как сообщил DELFI, проблемы вызваны тем, что в материале была раскрыта позиция председателя КС Литвы Дайнюса Жалимаса не разрешать приезд судей из РФ из-за узаконенной Россией аннексии Крыма. Опираясь на эту позицию, Москва стала оказывать давление на Литву, чтобы та вычеркнула судей из "черного списка" и запретила Д. Жалимасу въезд в Россию. МВД также указало, что во время расследования будет проверена информация о "предоставлении убежища лицам, которые внесены в списки нежелательных лиц", однако не детализировало. "Ситуацию нужно оценивать принципиально. Это уже не первый и не второй раз, как ДМ приходится публично объясняться по поводу принятых им сомнительных решений", - сказал Э. Мисюнас для пресс-релиза. Министр указал, что такая информация будет предоставлена ему до понедельника, когда он вернется из командировки в Китай. После того, как будет собрана вся информация, будет приниматься решение, какое служебное расследование начать, говорится в пресс-релизе.











