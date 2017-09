Иностранец до сих пор содержится в помещениях для размещения просителей убежища, которые находятся на пункте пограничного контроля в аэропорту. Решение было принято в среду, информировала BNS директор ДМ Эвелина Гудзинскайте. "Мы приняли отрицательное решение. Его просьба была совершенно необоснованной. Те детали, которые он назвал, не подтвердились. При обращении за убежищем нужно указать, кто преследует. Мы проверяем, обоснованны ли причины. Мы проверили то, что он указал. По нашим данным, собранная информация не подтвердилась. Проверялась информация из разных источников, ей была дана оценка в целом", - сказала BNS Э. Гудзинскайте. Статьи по теме: В Вильнюсском аэропорту задержан иностранец, связанный в террористами В четверг А.Тошев был ознакомлен с решением. В этот же день решение должно быть передано для исполнения. Представитель Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис сказал BNS, что пока не получил решение ДМ. СОГГЛ должна осуществить процедуру высылки гражданина Таджикистана из Литвы. Напомним, что DELFI сообщал о том, что 31 августа самолетом из Швеции был доставлен депортированный гражданин Таджикистана. После его задержания иностранец попросил убежища в Литве. А.Тошев 1978 года рождения попал в поле зрения спецслужб, потому что стал очень активно проявляться в Интернете - на разных сайтах поощрял насилие, распространял исламистскую пропаганду, одобрял терроризм. Кроме того, после теракта в Стокгольме в начале апреля спецслужбы стали проявлять к А. Тошеву повышенный интерес. Выяснилось, что задержанный после этого террористического выпада гражданин Узбекистана Рахмат Акилов знаком с А. Тошевым и постоянно с ним общался.

