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Правительство Литвы обсудит вопрос введения обязательного требования для приезжающих иностранцев предъявить справку о том, что они сдали тест на коронавирус и получили отрицательный ответ, сказала глава МВД Рита Тамашунене.
Литва намерена требовать от иностранцев результаты теста на COVID-19
© DELFI / Andrius Ufartas

"Тест на COVID-19 иностранцы должны сдать в той стране, из которой они приехали, ответ должен быть отрицательным, срок действия такой справки - 72 часа", – сказала правительству министр.

По ее словам, этот вопрос 17 августа обсуждался на комитете COVID-19.

"Сейчас почти во всех странах ЕС такой порядок. Мы хотим приспособиться", - добавила Тамашунене.

По ее словам, обязательный тест предлагается проходить тем, кто прибывает из стран, где заболеваемость превышает 16 случаев на 100 000 жителей.

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