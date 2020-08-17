Литва намерена требовать от иностранцев результаты теста на COVID-19

"Тест на COVID-19 иностранцы должны сдать в той стране, из которой они приехали, ответ должен быть отрицательным, срок действия такой справки - 72 часа", – сказала правительству министр.
По ее словам, этот вопрос 17 августа обсуждался на комитете COVID-19.
"Сейчас почти во всех странах ЕС такой порядок. Мы хотим приспособиться", - добавила Тамашунене.
По ее словам, обязательный тест предлагается проходить тем, кто прибывает из стран, где заболеваемость превышает 16 случаев на 100 000 жителей.
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