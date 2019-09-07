Литва: национальные особенности отдыха на природе - осень в Лабанорасе

Лето было теплым, поэтому отдыхающих было немало, поэтому отдыхающих в Лабанорасе было много. Все они останавливались у озер. Одни приезжали на полдня, а другие жили неделями.

Журналисты решили посмотреть, как выглядят берега озер после окончания летнего сезона. Они побывали на озерах Балтеи Лакаяй, Юодеи Лакаяй и Кяртуою.

Приехав в парк, журналисты поехали по лесной дороге. Через несколько километров путь им преградили ворота и надпись "Частные владения". Забора не было, поэтому к машине с лаем подбежала огромная овчарка. Наверняка, так здесь встречают всех отдыхающих.

© J. Vanago nuotr.

На ул. Кяртуоёс журналисты наткнулись на новый деревянный дом. По законам Литвы, дома в лесах строить нельзя. Проверяем в Центре регистра. Там сказано, что дом построен в 1940 г. Состояние дома - физически поврежден. Однако, если смотреть визуально, повреждений не видно, да и материалы современные.

© J. Vanago nuotr.

В конце концов журналистам удалось добраться до озера Балтеи Лакаяй. И здесь внимание журналистов привлекли не только грибы. Рядом с красивейшим озером стоял самодельный уличный туалет, а на деревьях были закреплены веревки с полиэтиленовой пленкой. Пленка нужна, чтобы закрывать вход в туалет... Вскоре журналисты нашли еще один такой туалет... То же самое обнаружили на Юодеи Лакаяй и Кяртуою. Кое-кто привез даже кружок для унитаза. Некоторые туалеты - с видом на озеро.

Эта инфраструктура показывает, что отдыхающие приезжают сюда надолго.

Вскоре журналисты нашли и более сложное сооружение - баню, а рядом с ней старые металлические ведра.

Вдоль всего побережья ветер носит туалетную бумагу и другой мусор.

Ситуация лучше только там, где официально оборудованы места отдыха. В таких местах стоят нормальные уличные туалеты, за которыми присматривают, есть контейнеры для мусора. К сожалению, таких мест немного.

В лесу остались и веревки для сушки белья, и кострища. Многие не утруждают себя и не возят с собой дрова, находят их здесь же, в лесу, вырубая тоненькие деревья.