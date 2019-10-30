Самые рискованные категории продукции в этой группе - выпечка, сладости и жиры (такие, как маргарин).
Литва – одна из немногих стран Евросоюза, которая вводит ограничение трансизомеров ненасыщенных жирных кислот в продуктах. Приказом Nr. V-1202 главы Минздрава Литвы от 23 октября 2017 г. было утверждено ограничение, которое коснется всех товаров, попадающих на литовский рынок. Литовские специалисты уже обратились к коллегам за границей, чтобы они информировали поставщиков об изменении требований.
Будут проводиться лабораторные исследования продукции. Информация с новыми требованиями была выслана странам, из которых импортируют продукцию, например, Украине.
"Компании и сами должны знать, что не добавлять, чтобы не нарушать требования. Уже было немало встреч с производителями и импортерами, которые привозят товары из-за границы. Мы писали даже украинской Государственной ветеринарной и фитосанитарной службе, чтобы она информировала производителей", – сказал директор ГПВС Дарюс Ремейка.
В странах Таможенного союза действует похожий порядок, поэтому там особых проблем быть не должно. Украинцев предупредили отдельно. Литовские производители могли подготовиться к изменениям, у них на это было время.
Продукция, содержащая трансжиры, будет изъята из продажи.
Предполагают, что во всех продуктах питания – и произведенных в Литве и в импортируемых, как в продаже, так и в сфере общепита – количество трансжиров не должно превышать 2 г/100 г в общем количестве жиров. Ученые доказали, что в тех случаях, когда в организм с пищей трансжиров попадает больше 2% от общей энергетической ценности, то смертность от сердечных болезней увеличивается на 20–30%. Трансжиры наносят большой вред организму, но при этом не имеют никакой ценности.
Ограниченное количество трансжиров, указанное в приказе, не распространяется на продукты, в которых они образуются естественным способом (в жирах говядины, баранины, козьего мяса). Большее содержание трансжиров допускается в обезжиренных продуктах, в которых общее количество жиров не превышает 3 г/100 г.
Ограничение связано с трансжирами искусственного происхождения, которые получают в процессе гидрогенизации жидких жиров.
Такие жиры широко используют в пищевой промышленности, особенно в выпечке и кондитерских изделиях, в разной глазури, начинках, фаст-фуде, маргарине и т.д. Их использование не запрещено, но количества ограничены.
"Ограничить использование трансжиров было решено с учетом риска, который они представляют для здоровья людей и того, что их в пищевой промышленности используют в большом количестве. Надо не забывать, что они содержаться в продуктах не первой необходимости (в конфетах, кондитерских изделиях, выпечке, фаст-фуде и др.). Производителю придется заменить трансжиры более полезными для здоровья жирами. Мы считаем, что у производителей было достаточно времени для подготовки к переменам (...)", – сказала представитель ГПВС Илона Друлите.
В соответствии с законом, который вступит в силу с 14 декабря 2019 г. за нарушение порядка производителей ждет штраф в размере от 300 до 3000 евро.
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