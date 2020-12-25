Литва лидирует в Европе по количеству больных коронавирусом

По данным центра, в пятницу, 25 декабря, уровень заболеваемости коронавирусом в Литве за последние 14 дней составил 1376 случаев на 100 000 жителей. На втором месте из 31 страны в этом списке идет Хорватия - 1113 случаев на 100 000 жителей, на третьем – Люксембург (1040 случаев).

За последние 14 дней на 100 000 жителей Литвы приходилось 14,4 смертей от COVID-19 (8-е место из 31 страны). Лидирует по этому показателю Словения (53,3), затем идет Хорватия (26,6) и Болгария (25,9).

Лучше всего эпидемиологическая ситуация в Исландии – количество заболевших и уровень смертности составляют соответственно 44,8 и 1,3, на 100 000 жителей, а также Швеция и Норвегия - около 100 заболеваний и 1 смерть на 100 000 жителей.

С начала пандемии в Литве COVID-19 заразился 126 581 человек, скончались 1205, еще 598 больных скончались по иным причинам.