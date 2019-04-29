Согласно статистическим данным, собранным на уровне Европейского союза (ЕС), в течение 2018 г. Литва предоставила статус беженца 140 иммигрантам, ещё 20 были приняты в страну в рамках Программы перераспределения.
Согласно этой программе, граждане третьих стран принимаются по просьбе Организации Объединенных Наций в соответствии с соглашением ЕС.
По данным Евростата, Литва больше всего предоставляла убежище гражданам Сирии, России и Таджикистана - 55, 30 и 25 соответственно.
В прошлом году в Латвии было предоставлено убежище 30 гражданам третьих стран, в Эстонии - 20 иммигрантам и ещё 30 - по Программе перераспределения.
В прошлом году Польша предоставила убежище 435-ти, но несколько лет назад она отказалась принимать граждан Ближнего Востока, в то время как страны ЕС договорились разделить бремя беженцев после наплыва иммигрантов.
Варшава в основном принимала граждан Украины и России - 95 и 90 соответственно.
Всего за 2018 г. общее число получивших убежище в ЕС составило почти 333,4 тыс. человек. Это почти на 40% меньше, чем в 2017-м.
Большинство принимаемых иммигрантов являются гражданами Сирии, Афганистана и Ирака.
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