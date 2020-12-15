Литва: Каунас планирует закрыть треть въездов

Пресс-секретарь мэра Каунаса Тома Ярусявичюс не скрывает, что в пятницу утром закроют треть въездов в город. На других дорогах будет дежурить полиция. В скором времени муниципалитет представит более точный план.

"Ограничения начнут действовать с утра 18 декабря. Снять ограничения планируем 4 января. Всего вокруг Каунаса блокируют 13 въездов, в 21 месте будет дежурить полиция. Все действия мы согласуем с Каунасской полицией, с учетом весеннего опыта", – сказал представитель муниципалитета Паулюс Кярас.

"Каунасцы, как и жители других городов, должны выходить из дома только по неотложным причинам", - заметил он.