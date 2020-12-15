aA
С завтрашнего дня в Литве вступают в силу более жесткие требования карантина, полиция организует контрольные посты на дорогах. Правда, особые меры будут предприняты с пятницы - 18 декабря. Каунасский муниципалитет сообщает о намерении блокировать въезд в город, пишет Kas vyksta Kaune.
Литва: Каунас планирует закрыть треть въездов
© Policijos departamentas

Пресс-секретарь мэра Каунаса Тома Ярусявичюс не скрывает, что в пятницу утром закроют треть въездов в город. На других дорогах будет дежурить полиция. В скором времени муниципалитет представит более точный план.

"Ограничения начнут действовать с утра 18 декабря. Снять ограничения планируем 4 января. Всего вокруг Каунаса блокируют 13 въездов, в 21 месте будет дежурить полиция. Все действия мы согласуем с Каунасской полицией, с учетом весеннего опыта", – сказал представитель муниципалитета Паулюс Кярас.

"Каунасцы, как и жители других городов, должны выходить из дома только по неотложным причинам", - заметил он.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Полиция Литвы предупреждает: будут блокировать дороги и устанавливать мобильные радары – штрафы не только за скорость (40)

Во вторник состоялась пресс-конференция, на которой...

Рыночные торговцы собирают свои вещи и не скрывают разочарования: этот год все уничтожил (37)

Со среды на рынках в Литве можно продавать только...

Литва: Паланга выходных ждать не будет, закрывается со среды (2)

Не все муниципалитеты будут жить по представленному...

Литовская полиция с сегодняшнего дня начинает проверки в торговых центрах (9)

Оценив сложившуюся ситуацию , генкомиссар полиции...

Глава МВД Литвы: установлен график ограничения движения по дорогам страны  полиция объяснила, кого отправят назад (42)

14 декабря правительство Литвы приняло решение,...