Монеты выпущены номиналом 5, 10, 20 и 50 евро, они собираются как конструктор в одну большую монету.

Монеты номиналом в 5, 10 и 20 евро вылиты из серебра и имеют форму кольца. Монета в 50 евро изготовлена из золота и имеет форму круга.

Все монеты были отчеканены на Монетном дворе Литвы и их можно собрать в одну композицию, в которой золотая монета в 50 евро является центом.

Стоимость всего набора составляет 549 евро.

Выпуск монет приурочен к 100-летию восстановления независимости Литвы.