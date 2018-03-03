Монеты выпущены номиналом 5, 10, 20 и 50 евро, они собираются как конструктор в одну большую монету.
Монеты номиналом в 5, 10 и 20 евро вылиты из серебра и имеют форму кольца. Монета в 50 евро изготовлена из золота и имеет форму круга.
Все монеты были отчеканены на Монетном дворе Литвы и их можно собрать в одну композицию, в которой золотая монета в 50 евро является центом.
Стоимость всего набора составляет 549 евро.
Выпуск монет приурочен к 100-летию восстановления независимости Литвы.
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