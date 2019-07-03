Министр Кястутис Мажейка проинформировал Министерство природных ресурсов и экологии Беларуси о том, что в реке Нерис на территории Литвы возникла критическая ситуация.
По словам министра, резко снизившийся уровень воды угрожает экосистемам, флоре и фауне Нярис, а также судоходству в Литве и Беларуси.
"Мы надеемся, что соседи примут во внимание ситуацию при регулировании уровня воды в Нярис. Они могут запустить больше воды и так помочь водной флоре и фауне", - приводятся в сообщении слова Мажейки.
В письме он задал Беларуси вопрос, не проводилась ли в период засухи на территории страны какая-либо деятельность, которая могла привести к снижению уровня воды в Нерис.
На этой неделе Литовская гидрометеорологическая служба объявила о гидрологической засухе в национальном масштабе, обнаружив, что уровень воды ниже среднего на более чем половине станций измерения уровня воды.
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