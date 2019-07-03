Литва попросила Беларусь помочь восстановить уровень реки Нярис, протекающей по обеим странам, из-за резкого падения уровня вследствие засухи, заявило в среду Министерство окружающей среды.
Neris
© Saulius Žiūra

Министр Кястутис Мажейка проинформировал Министерство природных ресурсов и экологии Беларуси о том, что в реке Нерис на территории Литвы возникла критическая ситуация.

По словам министра, резко снизившийся уровень воды угрожает экосистемам, флоре и фауне Нярис, а также судоходству в Литве и Беларуси.

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"Мы надеемся, что соседи примут во внимание ситуацию при регулировании уровня воды в Нярис. Они могут запустить больше воды и так помочь водной флоре и фауне", - приводятся в сообщении слова Мажейки.

В письме он задал Беларуси вопрос, не проводилась ли в период засухи на территории страны какая-либо деятельность, которая могла привести к снижению уровня воды в Нерис.

На этой неделе Литовская гидрометеорологическая служба объявила о гидрологической засухе в национальном масштабе, обнаружив, что уровень воды ниже среднего на более чем половине станций измерения уровня воды.

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