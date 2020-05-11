Литва и Польша открывают границы для работников и студентов

При необходимости выехать в Польшу надо иметь документ, подтверждающий цель поездки – трудовой документ, бизнес-удостоверение, документ компании, справку из вуза, подтверждающего, что студент в нем учится и т.д. Это надо предъявить польским пограничникам, а они решат, впустить ли человека на территорию своей страны.
По договоренности между странами такие люди не должны соблюдать 14-дневную изоляцию. Кроме того, на польско-литовской границе в понедельник откроется больше КПП.
В Литву граждане Литвы на автомобилях из Польши смогут приехать и через КПП Лаздияй-Арадники.
До сих пор можно было въехать только через Калварию.
До 11 мая иностранцев на территорию Польши не впускали.
В соответствии с принятым правительством Литвы 6 мая постановлением с 11 мая в стране можно проводить экзамены на владение иностранным языком для поступления в вузы за границей. Кроме того, возобновляют проведение уроков вождения.
Карантин в Литве продлен до 31 мая.
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