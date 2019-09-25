Литва намерена на проведение работ по инвентаризации границы в 2020 году выделить 556 тыс. евро. Основная часть средств будет использована на приведение в порядок пограничных столбов и пограничной полосы.
В будущем минимальное содержание границы потребует примерно 69 тыс. евро в год, и ещё около 90 тыс. евро в 2020-2022 годах будет выделено на проведение геодезических и картографических работ.
После того, как правительство одобрит ратификацию договора, президент Гитанас Науседа должен представить этот вопрос Сейму, который и примет окончательное решение.
Соглашение устанавливает порядок обслуживания, инвентаризации и совместного ухода за литовско-латвийской границей, её знаками и пограничной полосой.
Решено в течение шести месяцев после вступления соглашения в силу сформировать совместную комиссию по надзору за государственной границей, организовать инвентаризацию и координировать вопросы положения о границе, разметке.
В настоящее время действуют Соглашение между Литвой и Латвией о пограничной разметке и поддержании пограничной зоны от 1931 года, а также Соглашение между правительствами Литвы и Латвии о деятельности уполномоченных государственной границы от 2002 года. По мнению авторов проекта, эти соглашения уже не актуальны и не адаптированы к членству стран в Шенгенском пространстве.
Литова и Латвия будут вместе обслуживать общую государственную границу
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