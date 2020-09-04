За две недели показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей в Литве составил 16,1, а в Эстонии – 16,4. В пятницу после обеда правительство Латвии собирается на заседание, на котором будет принято решение по вопросу ограничений для путешественников из Литвы и Эстонии.

Показатель 16 случаев на 100 тыс. жителей в Евросоюзе пока не преодолели лишь две страны – Латвия и Финляндия.