За две недели показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей в Литве составил 16,1, а в Эстонии – 16,4. В пятницу после обеда правительство Латвии собирается на заседание, на котором будет принято решение по вопросу ограничений для путешественников из Литвы и Эстонии.
Показатель 16 случаев на 100 тыс. жителей в Евросоюзе пока не преодолели лишь две страны – Латвия и Финляндия.
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