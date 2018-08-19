О помощи таким людям дискутировала правительственная рабочая группа, которая и предложила подготовить специальный закон.
Руководящий этой рабочей группой вице-канцлер правительства Дейвидас Матулёнис сообщил BNS, что инициатива шире регламентировать помощь переезжающим в Литву появилась у Министерства иностранных дел после нескольких просьб о помощи из страдающей от экономического упадка Венесуэлы.
Ранее на протяжении нескольких лет Литва приняла перебирающихся из охваченных беспорядками регионов Украины лиц литовского происхождения, но это делалось без специального закона – такую возможность регламентировало лишь решение правительства.
"Это актуально для каждого государства, где происходит гуманитарный кризис, в котором есть граждане Литвы, желающие вернуться, или лица литовского происхождения", – заявил Д.Матулёнис.
Закон должен установить получение переезжающими людьми специального статуса и покрытие дорожных расходов, а также поддержку в интеграции. Такая помощь может быть предоставлена в течение полутора лет.
"Поправки правительство, скорее всего, подтвердит осенью, тогда Сейм примет решение. Предложение есть, чтобы закон вступил в силу 1 июля следующего года, но при быстром делопроизводстве это может случиться и 1 января", – заявил Д.Матулёнис.
По данным Министерства иностранных дел, возможность переехать из Украины в Литву использовали 157 человек.
В очереди к парому завидуют даже велосипедистам
В очереди к парому на маршруте Смилтине- Клайпеда...
Погода: после свежего воскресенья нас снова ожидает волна тепла (1)
В ближайшее время ожидается переменчивая погода: после...
Литва готовится принять соотечественников, переезжающих из кризисных зон (128)
Несколько министерств подготовили поправки,...
Фотосессии в Палангском ботаническом парке стали платными (27)
Если вы намерены провести свадебную фотосессию в...
Как повышали пенсионный возраст в странах бывшего СССР. И сколько получают пенсионеры (39)
Россия, задумав повысить возраст выхода на пенсию,...
TOP новостей
Пошатнутся ли позиции доллара, и кто угрожает американской валюте (82)
Доллар уже больше 50 лет остается главной мировой...
Глава LRT: Предложение премьера Литвы усилить сигнал на Польшу не оправдается (17)
Предложения премьер-министра Литвы Саулюса...
Литва готовится принять соотечественников, переезжающих из кризисных зон (128)
Несколько министерств подготовили поправки,...
Израиль закрыл КПП на границе с Газой из-за столкновений с палестинцами (2)
Израильские власти закрыли КПП "Эрец" на границе с...