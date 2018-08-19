О помощи таким людям дискутировала правительственная рабочая группа, которая и предложила подготовить специальный закон.
Руководящий этой рабочей группой вице-канцлер правительства Дейвидас Матулёнис сообщил BNS, что инициатива шире регламентировать помощь переезжающим в Литву появилась у Министерства иностранных дел после нескольких просьб о помощи из страдающей от экономического упадка Венесуэлы.
Ранее на протяжении нескольких лет Литва приняла перебирающихся из охваченных беспорядками регионов Украины лиц литовского происхождения, но это делалось без специального закона – такую возможность регламентировало лишь решение правительства.
"Это актуально для каждого государства, где происходит гуманитарный кризис, в котором есть граждане Литвы, желающие вернуться, или лица литовского происхождения", – заявил Д.Матулёнис.
Закон должен установить получение переезжающими людьми специального статуса и покрытие дорожных расходов, а также поддержку в интеграции. Такая помощь может быть предоставлена в течение полутора лет.
"Поправки правительство, скорее всего, подтвердит осенью, тогда Сейм примет решение. Предложение есть, чтобы закон вступил в силу 1 июля следующего года, но при быстром делопроизводстве это может случиться и 1 января", – заявил Д.Матулёнис.
По данным Министерства иностранных дел, возможность переехать из Украины в Литву использовали 157 человек.
Литва готовится принять соотчичей, переезжающих из кризисных зон (5)
Несколько министерств подготовили поправки,...
Фотосессии в Палангском ботаническом парке стали платными (26)
Если вы намерены провести свадебную фотосессию в...
Как повышали пенсионный возраст в странах бывшего СССР. И сколько получают пенсионеры (31)
Россия, задумав повысить возраст выхода на пенсию,...
18 августа желающие могут посетить маяк в Клайпеде
18 августа в Клайпеде по случаю Дня маяков можно...
Погода: тепло ожидается и на следующей неделе
Летняя погода из Литвы не уйдет и на следующей неделе....
TOP новостей
Литва готовится принять соотчичей, переезжающих из кризисных зон (5)
Несколько министерств подготовили поправки,...
СМИ: власти США хотят получить доступ к сообщениям в Facebook Messenger (4)
Власти США пытаются заставить Facebook предоставить коды...
Ангела Меркель и Владимир Путин провели переговоры (58)
Перед началом беседы Меркель и Путин выступили с...
Украина заявила о блокировке российского танкера "Механик Погодин" на три года (34)
Российский танкер "Механик Погодин" заблокирован в...
Глава Aprangа: мы должны честно сказать, цены не снизятся (131)
"Хватит пугать людей тем, что у нас самые высокие цены в...