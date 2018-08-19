О помощи таким людям дискутировала правительственная рабочая группа, которая и предложила подготовить специальный закон.

Руководящий этой рабочей группой вице-канцлер правительства Дейвидас Матулёнис сообщил BNS, что инициатива шире регламентировать помощь переезжающим в Литву появилась у Министерства иностранных дел после нескольких просьб о помощи из страдающей от экономического упадка Венесуэлы.

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Ранее на протяжении нескольких лет Литва приняла перебирающихся из охваченных беспорядками регионов Украины лиц литовского происхождения, но это делалось без специального закона – такую возможность регламентировало лишь решение правительства.

"Это актуально для каждого государства, где происходит гуманитарный кризис, в котором есть граждане Литвы, желающие вернуться, или лица литовского происхождения", – заявил Д.Матулёнис.

Закон должен установить получение переезжающими людьми специального статуса и покрытие дорожных расходов, а также поддержку в интеграции. Такая помощь может быть предоставлена в течение полутора лет.

"Поправки правительство, скорее всего, подтвердит осенью, тогда Сейм примет решение. Предложение есть, чтобы закон вступил в силу 1 июля следующего года, но при быстром делопроизводстве это может случиться и 1 января", – заявил Д.Матулёнис.

По данным Министерства иностранных дел, возможность переехать из Украины в Литву использовали 157 человек.