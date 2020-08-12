Вице-министр здравоохранения Альгирдас Шешельгис сказал, что сейчас делают все необходимые закупки средств защиты, медикаментов и оборудования.

По его словам, планируют разрешить всем лабораториям делать анализы частным образом.

"Большое внимание уделяется работе лабораторий, мы планируем, разрешить делать анализы не в 5, как сейчас, а во всех лабораториях", – обещал он.

"Вопрос вызывает цена - хотелось бы уравнять, чтобы не было большой разницы", – сказал Шешельгис.

Он заметил, что на данный момент, если ситуация не изменится, реагентов для проведения исследований хватит до октября.

"До октября реагентов хватит, но мы считаем, что этого мало, поэтому мы их покупаем, чтобы хватило до Нового года", – сказал он.

По словам Шешельгиса, пока нельзя сказать, что Литва хорошо подготовлена ко второй волне, но делают все необходимое, чтобы выполнить это требование.

"Мы рады прогрессу - все происходит по графику", – сказал он.

На вопрос Лауринаса Кащюнаса, удастся ли Литве приобрести разрабатываемую вакцину: "Литва участвует на всех фронтах и использует все мощности со всей Европой, но пока неясно, когда и что будет доступно. (…) Вопросов тут больше, чем ответов – говорят о том, чего пока нет".

"С нами напрямую не будет говорить ни одна фармацевтическая компания, поскольку мы слишком маленькая страна", – сказал Шешельгис.

По его словам, пока неизвестно также, сколько раз надо будет делать прививки, поэтому непонятно, сколько вакцин надо закупать.

"Неизвестно, речь идет об одной, двух, трех, а может и больше? Ответа на этот вопрос нет", – сказал вице-министр.

Глава МВД Рита Тамашунене сказала сказала, что все службы находятся в состоянии готовности.

"Мы находимся в состоянии постоянной готовности, к любым колебаниям уровня заболеваемости мы готовы. (…) Все службы располагают средствами защиты на два месяца", – сказала она.

"Контроль на дорогах осуществлять непросто, но патрулирование на границе усилено. (…) Более того – вопрос информирования и сознательности общества на фоне ухудшения ситуации в Польше - жителей информируют о том, что им грозит 14-дневная самоизоляция, уже заметно сократился поток машин в Польшу и оттуда", – заметила министр.

"Вопрос закрытия границ будет координироваться с учреждениями ЕК", – сказала Тамашунене.