Бывший глава Вильнюсского гарнизона Советской армии Владимир Усхопчик осужден на 14 лет лишения свободы, бывший офицер КГБ Михаил Головатов - на 12 лет лишения свободы.

Приговор оглашен в отношении 67-ми граждан России, Беларуси и Украины, они наказаны лишением свободы сроком от 4 до 14 лет.

Коллегия судила большинство обвиняемых заочно, потому что Россия и Беларусь отказались их выдавать. Перед судом предстали лишь два советских офицера, это граждане России – задержанный в Литве с 2014 года офицер Юрий Мель и проживающий в Вильнюсе Геннадий Иванов.

Ю. Мель приговорен к семи годам лишения свободы. В срок наказания засчитан срок его задержания, поэтому, если приговор не будет изменен, он выйдет на свободу через два года.

Г. Иванов осужден на четыре года лишения свободы, он может находиться на свободе до вступления приговора в силу – в отношении его суд не назначал меру пресечения в виде ареста.

Г. Иванов не согласен с приговором, его адвокат обещала обжаловать приговор.

Приговор может быть обжалован в Апелляционном суде Литвы.

Генпрокуратура Литвы предлагала наказать бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и еще пятерых офицеров пожизненным заключением.

Пострадавшими в деле признаны почти 700 человек, в качестве свидетелей была опрошена почти тысяча человек.

Россия отказалась сотрудничать с Литвой в расследовании этого дела и отклонила просьбу опросить бывшего главу СССР Михаила Горбачева.

На оглашение приговора в суд обещает прибыть и первый руководитель восстановившей независимость Литвы Витаутас Ландсбергис.

Мотивы приговора суд обещает огласить в 13 часов 30 минут.

По причине большого интереса в зал заседания суда были допущены лишь заранее зарегистировавшиеся лица, поэтому российские дипломаты и часть журналистов оказались за дверьми.

При захвате советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибло 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадали.