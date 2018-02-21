Несмотря на то, что уровень заболевания гриппом и ОРВИ в Литве, наконец, понемногу снижается, число больных остается высоким, а в некоторых районах количество заболевших выросло. Подробности – в интервью с директором Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Саулюсом Чаплинскасом.

– Действительно ли эпидемия гриппа в Литве в этом году настолько агрессивна? Чем этот год отличается от прошлого?

Грипп всегда непредсказуем. Его могут привезти люди, принести птицы, все зависит от разновидности вируса. В результате уровень заболеваемости в разные годы отличается. Иногда тяжелые осложнения и смерти неизбежны.

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В 2009–2010 гг была пандемия. Уровень заболевания был очень высоким, не удалось избежать смертей. В прошлом году также много людей болело, в этом году на прошлой и позапрошлой неделе уровень заболевания был таким, как в год пандемии.

Было очень много заболевших, все это ощутили. Сейчас уровень заболеваемости понемногу будет снижаться, вопрос лишь в том – насколько быстро. Сейчас, к сожалению мы приблизились к этапу, когда осложнений и летальных исходов не избежать.

В этом году уже зафиксировали 5 случаев смерти от гриппа. Последний случай особенно болезненный - это молодой человек, которому еще не было 20 лет. Люди спрашивают, бывает ли грипп без температуры, более легкая форма и т.д. Похоже, так и было в данном случае. У юноши диагностировали бронхит, а в скором времени его состояние ухудшилось настолько, что врачи скорой помощи уже ничего не могли сделать. Пока неизвестно, были ли у него какие-то хронические заболевания, но к сожалению, это была смерть от гриппа.

– Каковы симптомы гриппа?

– Диагноз грипп ставят тогда, когда есть 6 из 9 факторов: внезапное начало болезни (в течение 12 ч.), озноб, высокая температура (>38° C), сухой кашель, усталость (слабость), головная боль, мышечная боль, покраснение горла, был контакт с больным гриппом. В исключительных случаях температура не бывает такой высокой, все зависит от защитной реакции организма.

– Надо ли сразу обращаться к врачу?

– Было бы идеально, если бы у нас был хороший контакт с семейным врачом. Надо связаться с врачом и посоветоваться, рассказать симптомы, выслушать советы врача. Врач скажет, надо ли приходить в поликлинику или достаточно выдать больничный на три дня по телефону.

Неплохо было бы назначить анализ крови, чтобы врач видел происхождение болезни - вирус это или бактерия. От этого зависит ход лечения.

– С начала года было выдано больше 0,5 млн. больничных. Почему так много людей болеет?

– Тут нет ничего нового. Мы еще раз подчеркиваем: самое дорогое лечение из всех инфекционных заболеваний - это лечение гриппа.

Согласно данным Больничной кассы, за год 22 млн. евро заплатили за лечение гриппа в стационарах, а где еще расходы на лечение дома, больничные и т.п. Очень важно, чтобы мы понимали это и делали прививки еще до начала сезона, не забывали о профилактике – гигиене рук, одежде, укреплении иммунитета.

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