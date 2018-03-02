Литва внесет вклад в учреждение в Эстонии Центра по исследованию преступлений коммунизма.
© DELFI / Domantas Pipas

Учреждением центра и музея в Таллине занимается Эстонский институт исторической памяти, при посредничестве организаций по сохранению исторической памяти и исследовательских организаций из Польши, Латвии и Литвы.

Центр объединит экспертов, ученых, педагогов регионального и международного значения, которые будут проводить академические исследования и организовывать просвещение в вопросе истории коммунистических репрессий. Рядом с центром будет действовать музей "красного террора".

Литва намерена принять участие как в научной деятельности центра, так и в создании музея, сообщила пресс-секретарь Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы Моника Каряняускайте.

По ее словам, учреждаемый в Эстонии центр стремится к международному статусу, "эстонцы очень хотят, чтобы литовские ученые активно сотрудничали, готовили публикации".

Центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы планирует делегировать в Эстонию своих экспертов, помогать новому центру определить сферы исследований и тому подобное.

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