Могильник стоимостью около 2,52 млрд евро потребуется Литве к 2066 году, когда завершится срок использования временного хранилища, утверждает министерство энергетики, подготовившее проекты изменений к закону о госказне и сопровождающим законодательным актам.
Средства для этого министерство намерено накапливать на отдельном счете Резервного фонда, на которой ежегодно будут переводиться 25% дивидендов компаний, находящихся в управлении государства. Позднее будет решаться вопрос о других источниках финансирования.
"В данный момент не обеспечено финансирование оборудования, закрытия глубинного могильника и надзора за ним, то есть средства для этой цели не накапливаются", – отметило министерство.
В мае прошлого года Еврокомиссия предупредила Литву о том, что она не соблюдает директиву ЕС, поскольку в национальной программе переработки отработанного ядерного топлива и радиоактивных отходов не хватает установок, связанных с финансированием долго распадающихся отходов.
По сообщению министерства, поскольку проект могильника откладывается, будет начата процедура нарушения, и Литва может быть наказана штрафом.
Ведомство также отмечает, что более точную стоимость могильника можно будет рассчитать, когда будет выбрано его место и проведено геологическое исследование. По предварительным подсчетам, основная часть расходов придется на 2056–2072 года: его строительство в 2056-2065 годах обошлось бы почти в 1 млрд евро, а использование в 2066–2072 годах – 900 млн евро.
В данный момент радиоактивные отходы долговременного хранения, которые остаются опасными тысячи лет, хранятся во временных хранилищах ИАЭС.
Иностранные государства, как и Литва, запрещают ввоз радиоактивных отходов, поэтому они должны храниться на территории страны. Других признанных в мире способов хранения радиоактивных отходов нет.
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