Литва в 2004 году вступила в Евросоюз и обязалась в течение определенного срока осуществить требования директив ЕС. Одно из таких требований – качественная очистка сточных вод.

Обязательства Литва переносит в национальную законодательную базу и стратегии, одна из них – программа расширения сферы вод на 2017–2023 гг. В ней подробно анализируется состояние системы подачи питьевой воды и очистки сточных вод.

GRYNAS.lt ранее писал, что в 2000 г. всего 21% всех сточных вод в Литве очищали, в 2015 г. этот показатель уже составил 90%. В 2017 году редакция получила данные о том, что к центральной канализации в Литве подключены 72% жителей. Правда, не все неподключившиеся обязательно загрязняют окружающую среду, поскольку жители могут оборудовать местные канализации, биоканализации и смотреть за ними.

Мэрия Вильнюсского района сообщает, что в районе на данный момент к центральной канализации не подключены около 30% жителей, у которых такая возможность есть.

"В разных населенных пунктах Вильнюсского района централизованная водопроводная и канализационная система была оборудована в разное время, поэтому нельзя дать статистику за конкретный год, ведь некоторые работы были завершены только летом 2018 года, сейчас к центральной канализации подключились 40% жителей, у которых такая возможность появилась в ходе осуществление проекта. Стоит отметить, что мэрия постоянно побуждает людей пользоваться центральной системой, поэтому показатель каждый год растет", – сказано ответе мэрии.

По мнению представителей Вильнюсской мэрии, основная причина, по которой люди не подключаются к сети – нехватка средств. В тех случаях, если у людей дома нет удобств, воды, уборной, их расходы на подключение вырастают еще больше. Некоторые люди до появления центральной канализации уже оборудовали биоканализацию, поэтому у них не было потребности в центральной канализации. Кроме того, по действующим законам, жители не обязаны подключаться к системе.

Представитель Вильнюсской мэрии Кястутис Каросас сказал, что в Вильнюсе показатель хороший.

"По общим данным, в Вильнюсе 91,46% жителей подключен к центральной системе. По данным на 1 июля 2017 года, около 8% не были подключены", – сказал Каросас.

По данным Вильнюсской мэрии, до 31 декабря 2016 года к центральной сети надо было подключить 3070 жителей. До этого срока подключили около половины – 1722 жителей (до сих пор не подключены 1348, или почти 44%).

Основные причины не подключения: люди оборудовали скважины/колодцы, местные канализации/биоканализации), часть домов нежилые/продаются, у некоторых нет денег на подключение.

По данным Вильнюса, в 2016-2020 гг. к центральной канализации вероятно еще не подключились 1220 жителей, несмотря на то, что мэрия ежегодно ищет возможность финансировать их подключение к сетям. Сейчас проект подключение осуществляют в Новой Вильне. Представитель мэрии указал, что малоимущим, пенсионерам и инвалидам часть средств на подключение предоставляет мэрия.

"Сейчас представлен проект на 2019 г., согласно проекту подключиться к водопроводу смогут 159 домов, к центральной канализации – 331 житель. Для поощрения жителям будут выделять помощь на подключение к центральной сети. Планируют выделить финансирование в размере 1175 евро (с НДС) на подключение к канализации одного дома при длине труб 15 м", – информирует Вильнюсская мэрия.