Литва анализирует, сколько вакцин от COVID-19 потребуется, будет закупать вместе с ЕС

"Государства Евросоюза договорились о том, что не будут конкурировать между собой за вакцину от коронавирусной инфекции (COVID-19). Для переговоров с потенциальными производителями создана межправительственная рабочая группа, в которую своего представителя делегировала и Литва", – говорится в распространенном во вторник сообщении министерства.

Согласно нему, пока идут переговоры с создателями вакцины, литовские ведомства анализируют, сколько вакцин может потребоваться нашей стране, и как государство сможет их компенсировать.

"В данный момент анализируется количество вакцин, которые могут потребоваться Литве. Когда будет ясно, у каких производителей страны ЕС будут закупать, и сколько будет стоить вакцина, политики примут решения о необходимых средствах для приобретения этих вакцин", – заявила вице-министр здравоохранения Кристина Гаролене.

В данный момент Министерство здравоохранения создает с экспертами механизм, благодаря которому вакцинацию населения можно будет провести как можно быстрее.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), до стадии клинических испытаний уже дошли 23 потенциальные вакцины от COVID-19, но к понедельнику создатели лишь одной из них предоставили клинические данные первой фазы испытаний.