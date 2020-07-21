Литва анализирует, сколько вакцин от COVID-19 потребуется, будет закупать вместе с ЕС

"Государства Евросоюза договорились о том, что не будут конкурировать между собой за вакцину от коронавирусной инфекции (COVID-19). Для переговоров с потенциальными производителями создана межправительственная рабочая группа, в которую своего представителя делегировала и Литва", – говорится в распространенном во вторник сообщении министерства.
Согласно нему, пока идут переговоры с создателями вакцины, литовские ведомства анализируют, сколько вакцин может потребоваться нашей стране, и как государство сможет их компенсировать.
"В данный момент анализируется количество вакцин, которые могут потребоваться Литве. Когда будет ясно, у каких производителей страны ЕС будут закупать, и сколько будет стоить вакцина, политики примут решения о необходимых средствах для приобретения этих вакцин", – заявила вице-министр здравоохранения Кристина Гаролене.
В данный момент Министерство здравоохранения создает с экспертами механизм, благодаря которому вакцинацию населения можно будет провести как можно быстрее.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), до стадии клинических испытаний уже дошли 23 потенциальные вакцины от COVID-19, но к понедельнику создатели лишь одной из них предоставили клинические данные первой фазы испытаний.
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