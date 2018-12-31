Анализируя рейтинги статей за минувший год и оценивая, какие моменты больше всего повлияли на жизнь в Литве, мы попытались определить пять ключевых событий. Предлагаем вам посмотреть небольшой видеоролик на эту тему, вспомнить уходящий год и встретить новый.

В 2018 году Литва отметила столетие своей независимости. Написанный от руки текст постановления 16-го Февраля на литовском и немецком языках с подписями 20 сигнаторов (подписантов) обнаружил в Дипломатическом архиве Берлина в конце марта прошлого года профессор Университета им. Витаутаса Великого Людас Мажилис.

Ограничения на продажу алкоголя, введенные с 1 января. По количеству употребления спиртного Литва, увы, находится в первых строчках соответствующих рейтингов. С другой стороны, речь идет о степени допустимых демократических свобод, ведь Литва декларирует себя как демократическое государство. Именно потому антиалкогольный закон вызывает в обществе дискуссии, которые далеко не окончены.

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Визит Папы Римского Франциска. Это событие стало важнейшим для миллионов верующих Литвы и соседних стран. Визит Папы Римского еще раз показал, что Литва – часть Западной цивилизации.

Похороны командира литовских партизан Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса. Обнаружение и захоронение останков А. Раманаускаса-Ванагаса, как отмечают историки, является символом сохраненной памяти о борьбе за свободу и готовности ее защитить.

Забастовка учителей, которых поддержали другие работники социальной сферы, вновь поставила вопрос о демократических свободах в Литве. Справедливая и прозрачная система оплаты – вполне понятное и законное требование учителей. Как и возможность собраться на митинг, чтобы высказать власти свои претензии. Перед митингом полиция ходила по учительским домам, вручая предостережения, но это вызвало возмущение. В итоге министр образования отправлена в отставку, а Минобразования и просвещения обещает доработать систему оплаты.

В следующем году русская редакция DELFI желает читателям счастья, любви, удачи и здоровья. С праздником вас!

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