Почему? Да потому, что именно в нем закладываются основы всего нашего бытия – от состояния благосостояния до безопасности и внешней политики. Все требует денег.

Емкость бюджетной картинки обусловлена и тем, что он формируется за счет наших налогов. А именно они могут сильно облегчить и омрачить нашу жизнь. И уже по градусу страстей, которые пылают вокруг этих взаимосвязанных тем, можно судить, насколько они если и не главные, то сущностные.

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Для начала посмотрим, как выглядит год минувший в самых общих цифрах? По версии Минфина ВВП страны вырос на 3,7%, инфляция составит 2,4%. В грядущем году рост замедлится до 2,4%, а затем – к 2021–2022 году - до 2,3%.

Международный валютный фонд (МВФ) итог текущего года оценивает поскромней - 2,9%, но зато оптимистичней перспективу: 2020 год - 2,6% . И рост этот самый медленный среди других стран Балтии: в Латвии 3,2% и 3,1% соответственно, в Эстонии – 3% и 2,9%.

Рост доходов вполне отражает общую установку "правящих" на ускоренный темп повышения зарплат, по которой Литва очень плохо выглядит на фоне ЕС. И, по данным Департамента статистики, по итогам 3 квартала она "на руки" - в зависимости от региона увеличилась на 6,1-9,7% и в сентябре была 834 евро. Согласно бюджету, в новом году зарплата вырастет на 6,5%, а цены – на 2,2%.

Впрочем, с задачей престижа страны правящие довольно успешно справились, проведя в ходе налоговой реформы хитроумный маневр с отчетностью. В частности, при расчете минималки теперь действует принцип "стоимости рабочего места", то есть включаются налоги. И отчетность идет в ЕС не по чистой зарплате "на руки", а "на бумаге". В результате по этому показателю Литва переместилась со 2 места с конца аж на 10, обогнав даже Эстонию.

В целом год можно признать довольно успешным и по внешним признакам (даже по самым скромным оценкам рост ВВП почти втрое превосходит средний по ЕС, который ожидается 1,1%), и по внутренней динамике. Практически все экономисты единодушны во мнении, что именно рост потребления в последние годы является важнейшим фактором экономического роста.

Довольно спокойным, стабильным он был и по части налогов. После пертурбаций по сценарию реформы с их тарифами и субъектами платежей, которые не отразились отрицательно на заработках и даже слегка их увеличили за счет повышения необлагаемого налогасми минимума, кроме повышения на 10% акциза на алкоголь их больше не трогали. Зато были даже и снижения: с 21% до 9% упал тариф НДС на дрова и отходы древесины, с 9% до 5% - на СМИ.

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Бюджет нового года 17 декабря был утвержден в довольно накаленной атмосфере. Оппозиция в лице консерваторов заранее не приняла его, устроив шоу с развешанными в зале лозунгами "Не нарушайте слово" и бойкотировала голосование. Общий смысл критики бюджета в том, что он якобы не отразили обещания и ожидания, которые позволяет экономический рост. Конкретно это выразилось в том, что из более чем 70 предложений на предмет "добавить", денег на те или иные нужды в последней редакции его удовлетворены были менее 20. Шоу закончилось обращением оппозиции к президенту с требованием наложить на документ вето.

Со своей стороны те, кто лепили и поддерживали бюджет, считают, что он и сбалансирован и обилен на предмет главной задачи, сформулированной в преамбуле – сокращения бедности. Основными фишками cтали увеличение на 10 евро детского пособия с вариацией на 30 евро для многодетных семей и инвалидов, на 8,1% - пенсии по старости и инвалидности, не считая их роста на 3,5% за счет индексации, увеличение на 41 евро минимальной зарплаты "на руки" и ее повышение по обширному ареалу госслужащих - педагогам, ученым, медработникам, следователям, пограничникам, полицейским, пожарникам, охранникам руководителей высшего ранга. Причем существенно больше, чем тех, кого они охраняют.

На сколько кому – в текстах DЕLFI подробно разжевано, поэтому не стану повторяться. Отмечу лишь, что по некоторым категориям рост заметный: врачам – на 20%, воспитателям детских учреждений - на 30%. На претензии и упреки, что мало, что можно было больше, министр финансов Вилюс Шапока отвечал встречным вопросам – а за счет чего? В ответ получал шпильки типа: а почему руководителям охраны руководства зарплату повышают на 227 евро, в то время, как пенсионерам – только на 30 евро.

За счет чего? Теоретически и практически вариантов два: за счет налогов и займов. Можно поднять зарплаты и пенсии до уровня Германии, взяв миллиардные кредиты (у той же Германии, в частности), сделав тем самым "подарочек" в виде долговой кабалы наследникам.

Либо повышать, вводить новые налоги, что и попыталась сделать правящая коалиция. Но это тоже "не комильфо", поскольку рост налогов душит бизнес, сокращает наши реальные доходы и отбивает охоту у инвесторов. И именно по этому поводу правая оппозиция в лице консерваторов обрушила девятый вал критики, который заставил умерить аппетиты. Зато теперь бюджет именуют "убогим", не несущим амбиций развития, а все повышения социальных параметров – мизерными.

Со своей стороны министр резонно отмечает, что бюджет реальный. И отражает именно те границы возможностей, которые сложились после баталий по налогам.

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Напомню, о чем идет речь. Помимо традиционного роста тарифов (на табак, алкоголь, топливо), было предложено четыре новых налога: транспортный, на недвижимость, банковские активы и торговые центры. Мало того, Сейм затеял дискуссию по применению подоходного налога.

Впрочем, в плане налогового гнета сами по себе эти инициативы были не ахти какими. И революции с доходами они не обещали - измерялись несколькими десятками миллионов. И основной акцент возмущения вызвали не их размеры, а сама манера принятия решений. В частности, глава Центробанка Витас Василяускас заявил, что если бы он умер, то от такого произвола с налогами в гробу бы перевернулся. В этом мнении его поддержал практически весь бизнес страны. В адрес всех высших инстанций было составлено открытое письмо, подписанное 33 ассоциациями и организациями страны, такими, к примеру, как Совет малого и среднего бизнеса, Банковская ассоциация, региональные торгово-промышленные палаты, Ассоциация инвестиционных и пенсионных фондов, Институт свободного рынка и др. В нем они указали, что попрано важнейшее правило, зафиксированное в 2017 году в трехстороннем Национальном соглашении между властью, бизнесом и профсоюзами - предупреждать о всех налоговых изменениях, как минимум, за 6 месяцев до их введения.

Фактически же в последние четыре года эти изменения обсуждались в среднем за 91 день до их принятия. А на этот раз на замечания отвели всего 5 дней, другие предложения по ним были зарегистрированы только в середине октября, отмечалось в письме. Авторы письма потребовали отказаться от практики исключений - ускоренного режима процедур прохождения законов в связи с бюджетом, отложить новые проекты и вообще сосредоточиться на сокращении расходов.

И это подействовало. Во всяком случае, накал истерики сбили. Налог на банковское имущество отклонили. Вместо этого Сейм одобрил повышение ставки корпоративного налога с 15 до 20% на банковскую прибыль.

Налог на торговые центры с оборотом свыше 2 млн. евро в месяц отложили на неопределенное время. Эксперты прикинули, что если бы его приняли, это привело бы к росту цен на 13%. Ведь по сути своей это новый НДС, хотя тариф нашего - 21% - итак самый высокий в ЕС, почти вдвое выше среднего (12,5%). Более того, он бы ударил и по среднему бизнесу, ибо большие сети стали бы отыгрываться на поставщиках, снижая закупочные цены.

Сейм также перенес с апреля на июль срок вступления в силу нового налога на регистрацию моторного транспорта, который заставит платить сбор не только при первой регистрации автомобиля, но и при каждой смене владельца.

Приняты также поправки к налогу на недвижимость, предусматривающие снижение верхней планки, с которой он платится, с 220 000 до 150 000 евро и повышением минимальной ставки с 0,3 до 0,5%.

Был также сделан жест на пути к имущественной солидарности – повышена с 27 до 32% верхняя планка подоходного налога на богатых.

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В контексте всех этих передряг и был принят бюджет, по поводу содержания которого даже такой рьяный нападающий оппозиции, как член Сейма Миколас Маяускас признал, что он не так трагичен, как можно было ожидать. И главная претензия – к хаосу, царившему вокруг его принятия. При том, что на социальные расходы в этом году заложено на 771 млн. больше, а их общая доля составляет более половины, бюджет действительно имеет выраженную "социальность". Ну, а насколько ярко - судить можно по-разному.

Здесь уместно сделать одно общее замечание. Бюджеты, как и политики, бывают двух сортов - либеральные и левые. Различия меряются долей национального богатства – ВВП, которая перераспределяется через них. И это видно по проценту величины бюджета к ВВП. Разброс этот в европейскому раскладе колеблется примерно от 30 до 50%. В Литве (вместе с Фондом социального страхования) он с 90-х годов держится на уровне 30%. По сравнению с ним бюджеты таких стран, как Германия (42%) и Франция (40%) выглядят прям-таки "социалистическими". А по уровню налогообложения Литва считается одной из самых низких в ЕС.

Противоречие заключается в том, что взяв за основу модель либерального бюджета и благоприятный для бизнеса налоговый климат, политики, идя навстречу общественным настроениям, почти каждый раз провозглашают их "социально-ориентированными". Проще говоря, высокие налоги платить не хотим, но ждем от государства почти социалистической опеки.

В конце концов это противоречие разрешается по одной и той же логике: сколько собрали, столько примерно и получили. Так будет и на сей раз.

Другой вопрос, насколько оптимально тратятся деньги. И по этой части есть серьезные и вполне аргументированные претензии. В частности, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в своем твиттере считает, что зарплаты учителей, ученых, медиков и др. можно было поднять еще больше, если бы средства не распылялись, например, на содержание полупустых школ или вузов, хотя в Литве итак переизбыток студентов, на приобретение медицинского оборудования, хотя значительная часть его недоиспользуется и т.п. траты.

Попутно следует отметить, что не принятые в это году налоги перешли на будущий год. Более того, помимо перечисленных резонно ожидать как минимум еще один новый – экологический налог на автомобили. Потому что тот, что принят, хоть он и косвенно связан со стажем автомобиля через тарифы, но вряд ли удовлетворит Брюссель. Оппозиция в своем обращении к президенту журит правящих и за то, что увеличение зарплат бюджетникам отложено на конец будущего года, в чем усматривает перенос ответственности на новую - послевыборную власть.

И последнее замечание: в мире пророчат времена экономической депрессии, и у нас – замедление темпа роста. В этой ситуации надо позаботиться и о "подстилке". Поэтому в бюджете предусмотрен резерв в размере 1,7 млрд. евро.

Стоит отметить и то, что больше появилось возможностей решать проблемы на местах: рост бюджета самоуправлений планируется на 12%. К тому же они могут одалживать до 10% от своих доходов.