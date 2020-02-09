aA
35-летняя Аста Юшкаускене и ее 25-летний партнер Мантас Кведарас, осужденный ранее за преступления сексуального характера, проведут за решеткой более двадцати лет - пара была признана виновной в убийстве бывшего мужа женщины в лондонском туннеле, сообщает The Independent.
Литовскую пару в Лондоне отправили за решетку: дуэль между двумя мужчинами превратилась в хладнокровное нападение
© PA / Scanpix

Объявлено, что оба мужчины - нынешний любовник литовки и ее бывший муж и отец дочери - боролись за сердце женщины. За этим последовало жестокое противостояние, и осужденный за изнасилование М. Кведарас 35 раз ударил ножом в грудь, шею и лицо своего невооруженного пьяного противника. Преступление было совершено 17 июня 2019 года. Было установлено, что убийца был настолько свиреп, что даже кости жертвы были повреждены ножом.

Статьи по теме:
Из СИЗО пытался сбежать осужденный за жестокое убийство двух 18-летних девушек  (25)
В США преступник ранил 5 человек в доме раввина

Следующий день после преступления литовская пара отпраздновала в городе за поеданием пиццы.

Жительница Крейфорда А. Юшкаускене была признана виновной в убийстве бывшего мужа и препятствовании правосудию - приговорена к 24 годам тюремного заключения. Ее любовник, который признал свою вину, проведет 22 года за решеткой.

Литовская пара познакомилась в социальной сети, когда М. Кведарас отбывал тюремный срок в Литве за изнасилование несовершеннолетней. После освобождения он приехал в Соединенное Королевство, чтобы встретить новую знакомую, и пять дней спустя у него была дуэль с бывшим мужем женщины.

Прокурор Хью Дэвис сказал суду: "Во время поединка его участники следовали другим правилам, и их силы были явно неравны. Убитый был сильно опьянен алкоголем. В отличие от М. Кведараса, он не был судим. Он также не был вооружен ". Согласно обвинению, молодой человек "также был известен своим агрессивным поведением в тюрьме".

Одна из подруг А. Юшкаускене рассказала полиции, что "сама женщина хотела мужской поединок и собиралась остаться с победителем". Вот, что сказала литовка другой подруге о ее отношениях с М. Кведарасом: "Думаю, я буду играть, пока не попаду в неприятности. Мне, наверное, просто нравится этот риск, опасность".

Старший детектив Лоуренс Смит назвал убийство "хладнокровным нападением" и добавил, что не хочет даже думать о том, "что жертва испытала в последние моменты своей жизни".

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Волки в Кайшядорском районе: жители боятся выходить на улицу и пускать детей в школу (102)

Жители Кайшядорского района запуганы - они боятся...

Пришло время декларировать доходы: в этом году ожидается две инновации (5)

В марте начнется процесс декларации доходов и...

Литовскую пару в Лондоне отправили за решетку: дуэль между двумя мужчинами превратилась в хладнокровное нападение (3)

35-летняя Аста Юшкаускене и ее 25-летний партнер Мантас...

Атлантический циклон принесет штормовую погоду: ожидается сильный ветер

В ночь на воскресенье облака постепенно покинут Литву ....

Анализ расходов литовцев: за десятилетие ситуация изменилась (24)

Жители тратят большую часть своих денег на жилье и еду,...

|Maža didelių žinių kaina