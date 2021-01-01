По сведениям Delfi, в 2.50 ч. жительница (1992 г.р.) Вильнюса, сообщила, что в ее квартиру на ул. С.Нериес пришел ее сосед Ягело и избил ее. Он бил ее руками в разные части тела.
Женщина просила начать расследование. Кроме того, сообщается, что Ягело бил и мужа(1988 г.р.) женщины. В доме в то время были малолетние дети.
В больницу доставили двух пострадавших женщин (обе 1992 г.р.). Звонившая в полицию женщина сказала, что пострадала больше всех, у нее выбит зуб и сломан нос. Ее подруга получила травму пальца. После оказания первой помощи обеих женщин выпустили домой.
Ягело был задержан, он был пьян (легкая степень опьянения). В пятницу, в 11 ч. его выпустили из КПЗ. Начато расследование по факту нанесения легких увечий и нанесения физической боли. Ему грозит наказание в виде общественных работ или лишения свободы на срок до 3 лет.
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