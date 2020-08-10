Литовское взморье: алкоголь льется рекой, люди приносят даже свои бокалы

В Паланге - от Немирсеты до Бутинге, работают 8 пляжных кафе. В Смильтине – одно. Не удивительно, что около кафе стоят большие очереди. Но не все отдыхающие стоят в них, многие приносят алкоголь с собой.

По закону, в Литве нельзя употреблять алкоголь в общественных местах. Выпивать можно лишь в кафе. Однако спасатели муниципальной компании "Клайпедские пляжи" обычно не обращают внимания на нарушителей. Пьют, пусть пьют, говорят они. На пляжах не должно быть только пьяных людей. Если такой человек уже не ориентируется в пространстве, вызывают полицию. Видимо, зная об этом, отдыхающие не боятся и приносят на пляж алкоголь.

Заместитель директора компании Александрас Сиаккис признал, что спасатели не обращают внимания на пьющих. Разве что речь идет о тех, кто пьет крепкие напитки.

"Если видим пьяного, выдворяем его с пляжа. Если он не подчиняется, вызываем полицию. Конечно, за всеми не уследишь. Мы обращаем внимание только на очень пьяных. Если спасатели будут следить за всеми, кто пьет, не смогут следить за людьми на воде. Иногда мы напоминаем людям, что пляж - общественное место, значит, пить здесь нельзя", - сказал он.

Многие пользуются этим и распивают алкоголь открыто, принося не только алкоголь, но и бокалы.

Иначе обстоят дела в Паланге. Там регулярно патрулирует полиция и спасатели. В субботу, когда на курорт приехали сотни тысяч людей, также провели акцию. Экипаж остановился около двоих молодых людей и попросил их прекратить пить алкоголь, их заставили вылить остатки напитка. Хитрецы пытались прикинуться иностранцами, делали вид, что не понимают по-литовски. Но это им не помогло, пришлось выбросить бутылки в контейнер.

Более сговорчивой была компания, которая ела чебуреки и пила мексиканское пиво. Они быстро вынесли с пляжа свое богатство. Подобным образом реагировали и другие отдыхающие.

"Если отдыхающие реагируют на замечание, этим все заканчивается. Но если начинаются отговорки, наглость, тогда составляем протокол", - сказал полицейский.