Этот вопрос в ближайшее время рассмотрит правительство Литвы.
Представитель министра образования, науки и спорта Кястутис Бутвидас информировал BNS, что предлагают финансировать обучение максимум 15 молодых людей, которые получили среднее образование в Вильнюсском литовском доме.
Сообщается, что если претендентов будет больше 15, то будет проведен конкурс по результатам общего приема в вузы.
Пострадавшие в результате войны дети из Украины приезжают учиться в Литву с 2014 года.
По данным министерства, ежегодно в Вильнюсский литовский дом приезжает по 15 детей из военной зоны Донецкой и Луганской областей. Литва оплачивает проживание и обучение этих детей в средней школе.
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