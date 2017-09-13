По данным издания Lietuvos žinios, министр обороны Литвы Раймундас Кароблис обязал командующего ЛА подготовить и утвердить правила и условия боевых действий, которые позволят использовать военные действие против беспилотных летательных аппаратов (дронов).

Радикальные меры военные смогут предпринимать против дронов, которые летают над военными территориями, где такие полеты ограничены, а также против дронов за пределами военных территорий, если перевозят важные военные грузы, и такие полеты представляют угрозу для деятельности и безопасности ведомств МО.

Литовские эксперты в сфере безопасности неоднократно предупреждали, что в последнее время дроны все чаще становятся орудием спецслужб некоторых соседних стран, с помощью которых можно получить много информации о приграничных объектах соседнего государства. Дроны не фиксируют никакие радары, поскольку они слишком малы.