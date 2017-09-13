Литовской армии разрешили сбивать неугодные дроны, поскольку эти популярные в стране летательные аппараты могут стать орудием иностранной разведки.
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

По данным издания Lietuvos žinios, министр обороны Литвы Раймундас Кароблис обязал командующего ЛА подготовить и утвердить правила и условия боевых действий, которые позволят использовать военные действие против беспилотных летательных аппаратов (дронов).

Радикальные меры военные смогут предпринимать против дронов, которые летают над военными территориями, где такие полеты ограничены, а также против дронов за пределами военных территорий, если перевозят важные военные грузы, и такие полеты представляют угрозу для деятельности и безопасности ведомств МО.

Литовские эксперты в сфере безопасности неоднократно предупреждали, что в последнее время дроны все чаще становятся орудием спецслужб некоторых соседних стран, с помощью которых можно получить много информации о приграничных объектах соседнего государства. Дроны не фиксируют никакие радары, поскольку они слишком малы.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Общество

Литве потребуется терминал СПГ и после 2024 года (1)

Литве потребуется Клайпедский терминал природного...

В Литву доставлены первые бронетранспортеры Boxer (30)

В пятницу ночью в Литву были доставлены два первых...

В столице Литвы ожидаются большие заторы (7)

Несмотря на то, что до Рождества осталось чуть больше...

Каунасец осужден за данную врачу взятку (18)

Каунасский участковый суд назначил 41-летнему каунасцу...

В поликлиниках предложат пройти тест на алкоголь (16)

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...

TOP новостей

Глава ЦБ Литвы о пенсионной реформе: я не совсем понимаю, что происходит (19)

На этой неделе появились намеки на то, что в следующем...

Грибаускайте: негатив в Литве не доминирует (148)

В Литве много говорят о негативе, поскольку хотят,...

КС Литвы: у Бразаускене нет прав на бесплатное жилье (22)

Конституционный суд (КС) Литвы в пятницу объявил, что...

В Литву доставлены первые бронетранспортеры Boxer (30)

В пятницу ночью в Литву были доставлены два первых...

В поликлиниках предложат пройти тест на алкоголь (16)

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...